Znamy wakacyjne kierunki bydgoskiego lotniska. Dokąd polecimy z Bydgoszczy latem 2023 roku?

Zagraniczne loty z Bydgoszczy w sezonie 2023

Riwiera Turecka od lat przyciąga turystów upalnym słońcem, bogactwem kultury oraz smaczną kuchnią. Podobnie, jak w tym roku, również w sezonie 2023 z bydgoskiego lotniska uruchomione zostanie połączenie do Antalyi. Pierwszy lot zaplanowano na 10 czerwca. W ofertach biur podróży można znaleźć oferty od 1899 złotych od osoby za 7-dniowy pobyt w hotelu 4-gwiazdkowym z all inclusive.

Biura podróży przygotowały również ofertę lotów do bułgarskiego Burgas. Kurort nad Morzem Czarnym kusi pięknem natury oraz wyjątkową bałkańską kuchnią. W ofercie lotów w sezonie letnim 2023 tygodniowy wypoczynek w 4-gwiazdkowym hotelu bez wyżywienia to koszt od 1246 złotych, natomiast pasażerowie chcący wykupić pakiet all inclusive znajdą oferty od 1678 złotych. Pierwsi pasażerowie na wakacje nad Morzem Czarnym wylecą 13 czerwca.