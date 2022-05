Znana sieć sklepów sportowych ogłosiła upadłość. Go Sport w Bydgoszczy zamknięty, pracownicy nie dostali wypłaty

Kłopoty firmy Go Sport zaczęły się wraz z agresją Rosji na Ukrainę, jest bowiem powiązana z rosyjskimi oligarchami, którzy trafili na listę sankcyjną. By ratować biznes - który jak podkreślano w Polsce, gdzie płacono podatki, w tym VAT, nigdy nie był rentowny - postanowiono sprzedać sieć sklepów innej znanej sieci, działającej także w Bydgoszczy w Parku Handlowym Batory, Sports Direct Poland. Do finalizacji transakcji jednak nie doszło, choć UOKiK wydał na nią zgodę. Nie wiadomo bowiem dokładnie, czy i na jakich zasadach nowa firma miałaby przejąć udziały Go Sport.

Fakt jest jednak taki, że zarówno bydgoski jak i wszystkie pozostałe sklepy sieci Go Sport są zamknięte, a pracownicy - tych w całym kraju jest ponad 500 - nie otrzymali pensji za pracę w kwietniu.