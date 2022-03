Znani szefowie kuchni z Bydgoszczy organizują kolację charytatywną na rzecz Ukrainy

Zobacz wideo: Tir załadowany po sufit wyjechał z Bydgoszczy do Lwowa.

Już od ponad miesiąca cały świat żyje tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wielu bydgoszczan angażuje się w pomoc na rzecz społeczności ukraińskiej, która ucieka przed wojną lub została tam na miejscu, by walczyć z okupantem.

Szefowie kuchni z Bydgoszczy połączyli siły w ważnej sprawie

- Pomysł zrodził się trzy tygodnie temu - mówi Grzegorz Sobczyński, dyrektor Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy. - Paweł Stawicki, szef kuchni Restauracji Scoria, skontaktował się z Aleksandrą Sową i już wiedzieliśmy, że deser będzie przepyszny. Później potrzebowaliśmy przestrzennego miejsca - tak, aby pomieścić jak najwięcej osób. Szef Stawicki zadzwonił do szefa kuchni restauracji w Holiday Inn i tak pojawiło się znakomite miejsce. Potem szef kuchni Maciej Wiśniewski skontaktował się z innym znanym bydgoskim szefem kuchni Marcinem Szukajem, który zaangażował również wspaniałego sommeliera Pawła Białęckiego, znającego się na winach jak nikt inny. To właśnie on zadba o dobór win pod przygotowane potrawy. Będzie też Ewelina Łapińska, uczestniczka programu TOP CHEF.