Zobacz, gdzie w Bydgoszczy i okolicach możesz morsować! Do lodowatej wody lepiej wchodzić w towarzystwie

Nasz organizm jest przyzwyczajony do stałej temperatury ciała. Dzięki rozwojowi technologicznemu mamy możliwość ogrzewania lub wychładzania go, w zależności od pogody i samopoczucia. Nie pomaga to w jego „hartowaniu”, a w czasach pandemii powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę.