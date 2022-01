Zobacz wyjątkowe fotografie z Bocianowa. Osiedle oczami Kajetana Dunsta [zdjęcia]

Swoją wiedzą o tym miejscu oraz pasją do fotografowania autor dopiero od niedawna dzieli się na Instagramie, gdzie prowadzi profil „Fyrtel Bocianowo”. – Przez bardzo długi czas nie było mi po drodze z mediami społecznościowymi. Do założenia konta namówili mnie koledzy i żona. Od prawie roku prowadzę profil, na który wrzucam zdjęcia z Bocianowa, żeby odczarować to miejsce uznawane za kompletnie nie nadające się do życia. Ludzie powoli zauważają, że jest tu potencjał – stwierdza.