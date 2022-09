Zobaczcie, jak wygląda na Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych. W niedzielę też zrobimy zakupy [zdjęcia] Maja Stankiewicz

Kto w sobotę 3 września wybrał się do Strzelec Dolnych na Święto Śliwki na pewno nie żałował. W niedzielę 4 września drugi dzień imprezy Maja Stankiewicz Zobacz galerię (70 zdjęć)

Pierwszy dzień imprezy w Strzelcach Dolnych należał do udanych. To prawdziwy najazd gości. Stoisk więcej niż rok temu. Więcej też kupujących. W niedzielę Święto Śliwki potrwa do godz. 19. Warto przyjechać.