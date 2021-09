Zostały już ostatnie godziny, by się spisać! Kończy się narodowy spis ludności i mieszkań 2021

Spis przeprowadzany jest co 10 lat. - Ma odpowiedzieć na pytania: Ilu nas jest?, Jacy jesteśmy? Jak żyjemy? Gdzie mieszkamy? - mówi Michał Cabański, specjalista z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. - Zebrane dane posłużą nie tylko do przygotowania statystyk, ale także do opracowania strategii na szczeblu wojewódzkim i krajowym np. do planowania wydatków na ochronę zdrowia, edukację, czy na rozwój infrastruktury.