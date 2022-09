Zwrot akcji ws. decyzji o połączeniu "Biziela" i "Jurasza". Ustawa ma zablokować fuzję

W czwartek (15 września) Sejm przyjął poprawki do ustawy o medycynie laboratoryjnej, zgodnie z którymi utworzenie, likwidacja lub połączenie SPZOZ-u, którego podmiotem jest uczelnia medyczna będzie wymagało zgody ministrów zdrowia oraz edukacji i nauki. Zamyka to możliwość, żeby taką decyzję samodzielnie podejmowały władze szkół wyższych.

Dodał, że rozwiązanie przyjęte przez Sejm to efekt rozmów z ministrami Adamem Niedzielskim i Przemysławem Czarnkiem. – Dziękuję wszystkim posłom, którzy dołożyli cegiełkę do tego, aby uratować bydgoskie szpitale – stwierdził. Zaznaczył, że nie rozumie posłów PO i PSL-u z okręgu bydgoskiego, który głosowali przeciw, bo w takich chwilach można było zapomnieć o partyjnych podziałach „tak jak to zrobili posłowie Lewicy”.