15-letnia Emilia zginęła pod tramwajem na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Mamy nowe wiadomości

Tragiczny wypadek w Bydgoszczy 18 kwietnia 2024 - co wiemy?

Około godziny 15.30 na przystanku tramwajowym Fordońska/Bałtycka doszło do zdarzenia, które skończyło się tragicznie. Nastolatka, będąc na przystanku, nagle wpadła pod nadjeżdżający tramwaj. Na miejsce zdarzenia natychmiast zostały wezwane wszystkie niezbędne służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Ruch tramwajowy w okolicy został wstrzymany, co spowodowało również utrudnienia w ruchu drogowym.

Wypadek w Bydgoszczy - potwierdzenie tragicznych informacji

- O godz. 15.27 wpłynęło zgłoszenie o potrącaniu przez tramwaj przy Fordońskiej/Bałtyckiej. Potrąconą okazała się 15-latka. Służby będące na miejscu stwierdziły zgon - informuje kom. Lidia Kowalska.

Pojawiły się informacje, że 15-latka miała zostać popchnięta przez swojego rówieśnika. Zatrzymany chłopak miał przyznać się do winy. Komisarz Lidia Kowalska przekazuje, że wszystkie informacje w tej sprawie są wciąż weryfikowane a dokładny przebieg i okoliczności śmiertelnego zdarzenia ustala policja. Prowadzone będą czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego w Bydgoszczy.

Wypadek wstrząsnął lokalną społecznością, a okoliczności śmiertelnego zdarzenia są obecnie przedmiotem szczegółowego ustalenia przez policję. Śledztwo w tej sprawie trwa, a wszelkie nowe informacje będą na bieżąco ujawniane.

Bydgoskie VIIII Liceum Ogólnokształcące, gdzie uczyła się 15-latka, żegna uczennicę, Emilkę, i składa kondolencje jej bliskim: