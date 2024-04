Po tragicznych wypadkach w Bydgoszczy odbędzie się debata z policjantami o bezpieczeństwie pieszych

18 kwietnia: Na przystanku tramwajowym na ulicy Fordońskiej, na wysokości ulicy Bałtyckiej, doszło do potrącenia 15-latki przez tramwaj. Dziewczyna zginęła na miejscu. 15-latka miała zostać wepchnięta pod tramwaj przez szkolnego kolegę.

9 kwietnia: Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym - taką kwalifikację przyjęła policja w Bydgoszczy w odniesieniu do zdarzenia, do którego doszło we wtorek, 9 kwietnia, na ulicy Akademickiej w Fordonie. W wyniku najechania jednego tramwaju na drugi obrażenia odniosło 16 osób.