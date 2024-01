Do wykorzystania jest 5 parkingów Park&Ride: Przylesie, Las Gdański, Węzeł Zachodni, Rondo Kujawskie i Grudziądzka.

To w sumie blisko 1000 miejsc parkingowych. System skierowany jest przede wszystkim do osób mieszkających poza Bydgoszczą i dojeżdżających tutaj do szkoły lub pracy.

Parkingi działają w ten sposób, że zostawiamy auto i podróżujemy za darmo komunikacją miejską.