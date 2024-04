Bydgoszcz na starych zdjęciach Google Street View. Tak miasto wyglądało dekadę temu

Doskonałym świadectwem tych przemian są przede wszystkim fotografie, które potrafią pokazać, jak w ciągu dorastania raptem jednego pokolenia zmieniła się Bydgoszcz. Szczególnie dobrze widać to w stosunku do rzeki, ponieważ od kilku lat aktywnie prowadzone są działania mające na celu ponowne odwrócenie miasta w jej kierunku. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ to właśnie Brda jest największym atutem i symbolem tego miasta.