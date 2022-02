Bydgoska Bazylika nie ustaje w pomaganiu. Jest ogrzewalnia, a będą jeszcze: przychodnia lekarska dla ubogich, kuchnia i bar mleczny

- Aktualnie w tym miejscu przebywa 30 mężczyzn. Do ich dyspozycji są tu pralnia i łaźnia - mówi ksiądz Sławomir Bar CM, proboszcz Bazyliki i zarazem prezes Bydgoskiego Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. - Właśnie kończymy robić magazyn na żywność, instalowane są agregaty do chłodni.

W wakacje kuchnia i bar mleczny dla potrzebujących mają już działać

- Ceny żywności idą teraz mocno w górę. Wielu seniorów nie stać na to, aby zrobić sobie zakupy i przyrządzić ciepły posiłek - mówi ks. Sławomir Bar. - Tych osób jest coraz więcej. Rozwozimy po Bydgoszczy jedzenie potrzebującym i niektórzy z nich przyznali nam, że jedzą w tygodniu tylko jeden ciepły posiłek, bo nie mają pieniędzy na zakup produktów. Stąd kaplicę zaadaptujemy na kuchnię i bar mleczny, by mogli tu przyjść i się najeść. Oczywiście, nie rezygnujemy z rozwożenia obiadów, bo nie wszystkie osoby samotne z uwagi na stan zdrowia mogą do nas dotrzeć. Wejście do baru będzie od strony al. Ossolińskich. Przygotowujemy się już do zrealizowania tej inwestycji. Jesteśmy na etapie załatwiania niezbędnych formalności. Zgodę sanepidu już mamy. Bardzo chcielibyśmy, żeby w wakacje kuchnia i bar mleczny już działały.