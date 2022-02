Bydgoszcz. Kierowcy chcą ronda turbinowego przy moście Fordońskim. Zmniejszy korki na skrzyżowaniu?

Generalny Pomiar Ruchu, badania zlecane cyklicznie przez GDDKiA oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazały, że na trasach dolotowych do Bydgoszczy gwałtownie przybyło aut. Problemy z dojazdem do miasta mają mieszkańcy wielu podbydgoskich miejscowości. Na niektórych kierunkach w ciągu pięciu lat (to wtedy ostatnio odbywał się ostatni GPR) wzrosła niemal o połowę, tak jest chociażby na drodze wojewódzkiej z Dąbrowy Chełmińskiej do Strzyżawy. Tam ruch "wojewódzki" spotyka się z samochodami jadącymi od strony Torunia do Bydgoszczy drogą krajową tworząc przy moście Fordońskim falę aut szacowaną na ponad 22 tysięcy samochodów dziennie. Samą drogą wojewódzką porusza się ponad 10 tysięcy samochodów każdego dnia. I ma to swoje konsekwencje.

- Codziennie stoimy w korkach na skrzyżowaniu w Strzyżawie, po godzinie 7 rano można tak stać nawet kwadrans. Część kierowców wybiera skrót przez las, by "wbić się" w krajówkę na wcześniejszym odcinku co powoduje, że jeszcze trudniej wyjechać ze skrzyżowania - mówi jeden z dojeżdżających tą trasą kierowców. - Lepiej jest tyko wtedy, gdy pieszy chce wejść na pasy, wtedy ci z "krajówki" dostają czerwone światło i z wojewódzkiej może wyjechać kilkanaście aut dopóki nie zmieni się znów na zielone. Wystarczyłoby wprowadzić normalną sygnalizację, a nie wzbudzaną przez pieszego, żeby rozładować korki w tym miejscu.