Bydgoszcz. Kobieta potrącona przez hulajnogę na ul. Wojska Polskiego zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń

Całe zdarzenie miało miejsce we wtorek 6 września br. około godz. 16.10 na przystanku autobusowym znajdującym się w pobliżu kościoła i marketu Lidl przy ul. Wojska Polskiego. Bliscy poszkodowanej, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala, apelowali nawet w mediach społecznościowych do świadków zdarzenia z prośbą o kontakt.

Kobieta walczyła o życie w szpitalu, ale niestety, lekarzom nie udało się jej uratować. Jej śmierć potwierdziła nam policja.