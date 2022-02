Bydgoszcz. Składanie deklaracji o źródłach ciepła w domach idzie u nas w mieście kiepsko. A grożą kary Wojciech Mąka

W Bydgoszczy składanie deklaracji idzie niemrawo. Według danych Urzędu Miasta ze stycznia br., wciąż ok. 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku. Dariusz Bloch

Od lipca ubiegłego roku ok. 20 proc. właścicieli domów, zarządów budynków, nieruchomości niemieszkalnych złożyło deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W Bydgoszczy idzie to słabo - brak 90 procent deklaracji.