Bydgoszcz. W Fordonie powstanie duży punkt pobrań wymazów w kierunku koronawirusa

To będzie dziewiąty w Bydgoszczy punkt pobrań wymazów w kierunku koronawirusa, w całym województwie kujawsko-pomorskich jest ich 47. - Punkt będzie działał przy ul. gen. Andersa 1. Będzie zlokalizowany w miejscu, gdzie poprzednio mieściła się Restauracja Uniwersytecka - mówi Ewa Czepiel-Krakowiak z Przychodni Bajka, która jest także koordynatorem punktu szczepień na PBŚ przy ul. Kaliskiego. - To budynek, który należy do Politechniki Bydgoskiej i właśnie dzięki uprzejmości prof. Marka Adamskiego, rektora PBŚ, który udostępnił nam pomieszczenia na parterze, udało się go zorganizować. Zgoda NFZ na jego uruchomienie już jest.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-13, potem nastąpi godzinna przerwa na dezynfekcję i od godz. 14 do 18 ponownie będzie tam można wykonać test.