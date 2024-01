Co będzie działo się w Bydgoszczy we ferie. Jakie atrakcje przygotowało miasto?

Jakie atrakcje w Bydgoszczy będą czekać na dzieci w ferie?

W przypadku naszego województwa uczniowie szkół mogą nie być do końca pocieszeni. W tym roku ferie zaczynamy jako ostatni, a co za tym idzie na dwutygodniowe wolne najmłodsi będą musieli czekać aż do 12 lutego. Dlatego też coraz więcej wiemy o tym, jakie wydarzenia Bydgoszcz planuje zaproponować mieszkańcom.

Główne atrakcje miasto przygotowało dla lubiących aktywne spędzanie czasu. Na tych sympatyków czekać będą bydgoskie pływalnie, które specjalnie na ferie przygotowały darmowe wejścia dla uczniów. W przypadku większości basenów w mieście ulgi te obowiązywać będą od otwarcia do godziny 14:00. Wyjątek stanowi basen w ZS nr 5 oraz w Pałacu Młodzieży, z których korzystać będziemy mogli od godziny 9:00. By móc korzystać z oferty przeznaczonej dla uczniów, należy pamiętać, że przed wejściem trzeba okazać legitymację szkolną.