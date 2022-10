Co z fuzją bydgoskich szpitali? Andrzej Kobiak: - Sprzeciwiam się fuzji, wprowadzenia samej poprawki nie pochwalam

Propozycja Komisji Zdrowia jest taka, aby Senat ustawę o medycynie laboratoryjnej w czwartek przyjął, ale nie samą poprawkę dającą dodatkowe możliwości, jak chociażby zmuszenie uczelni do pewnych działań. Należy podkreślić, że minister zdrowia mógłby, korzystając z tej poprawki zablokować fuzję szpitali w Bydgoszczy i jeśli na posiedzeniu Senatu padnie taka deklaracja, to ja tę poprawkę poprę. Natomiast jeżeli tego nie zadeklaruje, czyli nastąpi jedynie ograniczenie autonomii uczelni wyższych, a nie będzie z tego zapisu żadnego pożytku dla Bydgoszczy, to wtedy zagłosuję inaczej. Wszystko będzie zależeć od prezentacji tego projektu ustawy i dyskusji w Senacie.

Senacka Komisja Zdrowia negatywnie odniosła się do tej poprawki, bo jest "niekonstytucyjna".

Co do opinii, że ta poprawka nie jest zgodna z Konstytucją RP, to rozstrzygnięcie to pozostawiam ekspertom. Tu powinni się wypowiedzieć prawnicy, choć według mnie gdyby poprzez tę ustawę miało dojść do naruszenia autonomii uczelni, to w tym zakresie jest to jej naruszenie. Ale nie jestem prawnikiem i nie chciałbym się tutaj jednoznacznie wypowiadać.