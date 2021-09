Coraz więcej zagranicznych studentów na uczelniach w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej niż w ubiegłym roku akademickim

WSB otworzyła Welcome Center dla studentów z zagranicy

Z myślą o studentach z zagranicy Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu otworzyła właśnie Welcome Center. – Studenci przybywający do nas z odległych zakątków świata (jak np. Etiopia czy Uzbekistan) potrzebują dodatkowego wsparcia, zwłaszcza na początkowym etapie studiów, aby skutecznie zaadaptować się w polskich warunkach – mówi dr Łukasz Reszczyński, prodziekan WSB w Toruniu. Uczelnia pozyskała środki na przygotowanie Welcome Center dzięki funduszom z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

WSB nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony studentów z innych państw. – Przybywa nam osób zwłaszcza z krajów afrykańskich: wspomnianej już Etiopii, ale też Zimbabwe czy Ruandy. Dużo studentów pochodzi z Kazachstanu, Gruzji, Ukrainy i Białorusi – wyjaśnia Paweł Bukowski, starszy specjalista ds. E-marketingu i PR uczelni. – Dzięki Welcome Center studenci będą mieli zapewnione realne wsparcie zarówno w kwestiach związanych ze studiami, ale również w kwestiach bytowych, związanych z różnicami kulturowymi oraz adaptacją.