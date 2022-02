Groźby na wiecu w Bydgoszczy. Trzy miesiące aresztu dla Marcina O., kolegi patostreamera Wojciecha O.

Posiedzenie aresztowe w sprawie umieszczenia O. w celi na najbliższe trzy miesiące odbyło się o godzinie 11. - Podejrzanemu zostały przedstawione zarzuty stosowania gróźb karalnych wobec osób o określonych poglądach politycznych oraz publicznego pochwalania przestępstw, których dopuścił się Wojciech O. - mówi prokurator Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.

Marcin O. to współpracownik znanego patostreamera Wojciecha O., który na początku lutego również został aresztowany za publiczne grożenie śmiercią politykom. Dotyczyły one posłanki Marceliny Zawiszy i Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy oraz posła Pawła Olszewskiego z KO.

Marcin O. został zatrzymany w sobotę po swoim wystąpieniu na wiecu zwolenników Wojciecha O., który od trzech tygodni przebywa w areszcie. Groźby, o których mówi prokurator, były kierowane do członków Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy i Koalicyjnego Klubu Lewicy Bydgoszcz.

Podczas wiecu w Bydgoszczy O. wyciągnął pałkę mówiąc: - To jest narzędzie, które trzymał Wojciech O. [podczas wiecu, który miał miejsce w Bydgoszczy pod koniec stycznia tego roku, red.]. Wojciech powiedział: - Znajdzie się kij na poselski ryj!!! Ten kij tworzy się każdego dnia, to są zapisy wideo sesji parlamentarnych. To są zapisy w aktach, kto jak głosował.