Kapuściska. Schody przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy zablokowane. RSM Jedność wyjaśnia, dlaczego

Pod koniec ubiegłego tygodnia przy schodach prowadzących obok garażów do ulicy Sandomierskiej pojawiły się kraty, uniemożliwiające przejście. Mieszkańcy pytają o przyczyny.

Zobacz wideo: Tak znikał wiadukt przy Wojska Polskiego w Bydgoszczy

W sobotę, 15 stycznia, na jednym z forów skupiających mieszkańców Kapuścisk pojawiła się informacja dotycząca przejścia między garażami, znajdującego się naprzeciw bloku nr 28 przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy. - Wczoraj (14.01.) około godziny 10 zamontowano kraty na wejściu i na wyjściu ze schodów prowadzących do garaży przy ul. Sandomierskiej. Wiele osób tamtędy chodziło nie tylko do garaży, ale też do pracy (na skróty przez las) - opowiada bydgoszczanin.

Zastanawia się jednocześnie nad przyczyną podjętych działań. - Ktoś wie o co tam chodzi? Czy o zły stan techniczny tych schodów, czy właściciel terenu nie chciał, żeby mu tamtędy chodzono? - pyta mieszkaniec Bydgoszczy.

Bydgoszcz. Schody zablokowane dla bezpieczeństwa mieszkańców

Na miejscu widzimy, że schody faktycznie zablokowane zostały z obu stron. Długość tego odcinka to około 20 metrów. Rozglądając się, można zauważyć, że zejście w dół/wejście do góry jest możliwe - w tym celu jednak należy okrążyć garaże, co zabiera nieco więcej czasu niż wybór drogi schodami.

Udało nam się ustalić, że teren ten należy do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność". Z pytaniem o to, dlaczego schody zostały zablokowane i jakie są plany względem dalszego funkcjonowania przejścia zwróciliśmy się do Edyty Sermau, kierownik Zespołu Administracji RSM Jedność w Bydgoszczy. Jak informuje nasza rozmówczyni, schody przy kompleksie garażów przy ul. Sandomierskiej zostały wyłączone z użytkowania ze względu na ich stan techniczny, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. I zapowiada: - Przywrócenie tego przejścia – naprawa schodów - będzie możliwa w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Trwa głosowanie... Czy jesteś już po trzeciej, przypominającej, dawce szczepionki na COVID-19? Tak Nie