Kolorowe szaleństwo w Myślęcinku. Do Bydgoszczy powróciło Holi Święto Kolorów [zdjęcia]

- To idealna okazja, aby oderwać się od szarej codzienności i pokolorować swoje życie choć na moment - mówi jeden z organizatorów polskiej edycji.

Impreza przywędrowała do nas z Indii, gdzie jest uznawana za święto radości. W naszym kraju ta impreza sprawia frajdę zwłaszcza młodzieży, ale coraz chętniej do obsypywanie się nawzajem kolorowymi proszkami dołączają całe rodziny. Sygnał do obsypywania się barwnymi proszkami dają grający podczas imprezy didżeje.