Tak Bydgoszcz świętuje urodziny - oto lista atrakcji i wydarzeń na weekend, 19-22 kwietnia

19 kwietnia 2024 roku przypada 678. rocznica nadania Bydgoszczy praw miejskich. Warto przywołać historyczny kontekst tego wydarzenia - to właśnie 19 kwietnia 1346 roku, w Brześciu Kujawskim, król Kazimierz Wielki nadał grodowi prawa miejskie. Ta decyzja doprowadziła do wzniesienia zamku starościńskiego oraz umocnienia miasta murami. Od tego czasu Bydgoszcz co roku celebrowała rocznicę tego istotnego momentu w swojej historii. Jednym z tradycyjnych wydarzeń jest Bydgoski Bieg Urodzinowy, który w tym roku odbył się 14 kwietnia, gromadząc ponad tysiąc uczestników na 5-kilometrowej trasie. Chociaż to wydarzenie już za nami, to w urodzinowym kalendarzu miasta wciąż czeka wiele atrakcji dla mieszkańców, włączając w to spacery, koncerty i warsztaty plastyczne. Bydgoszcz świętuje swoją historię, zapraszając wszystkich do udziału w urodzinowych obchodach.