Kradli katalizatory w Bydgoszczy. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Jeden ze złodziei miał przy sobie narkotyki

- W trakcie ich sprawdzania w systemie okazało się, że wszyscy pochodzą z województwa pomorskiego - mówi kom. Przemysław Słomski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Dodatkowo 30-latek był poszukiwany do osadzenia w zakładzie karnym do odbycia kary pozbawienia wolności. Co więcej, mężczyzna ten posiadał przy sobie pudełko z białym proszkiem. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to amfetamina.