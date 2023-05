Kujawsko- Pomorskie. Nie musisz jechać na południe Polski, bo góry są także w okolicach Bydgoszczy

Diabelce to nazwa gór wznoszących się tuż za północnymi granicami Świecia nad Wisłą. W tym miejscu Wysoczyzna Świecka opada stromo ku rzece i z klifów ześlizgują się setki tysięcy ton piasku. Najwyższym punktem jest Czarcia Kazalnica (92 m.n.p.m.). Według legendy upodobał ją sobie diabeł nękający tutejszych mieszkańców. Stoki Diabelców były wykorzystywane w XVII i XVIII w. przez bernardynów ze Świecia do uprawy chmielu i winorośli. Chmiel rośnie tu dziko do dziś

Marek Weckwerth