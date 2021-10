Kwoty przeznaczone na służbę zdrowia w Kujawsko-Pomorskiem wysokie, ale Bydgoszcz na szarym końcu

Ranking został opublikowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Bydgoszcz znalazła się w nim na miejscu 17 (w zestawieniu miast wojewódzkich) ze spadkiem 7 proc. wydatków na ochronę zdrowia w roku 2020 w stosunku do średniej z lat 2017-2019. Toruń jest na miejscu drugim ze wzrostem ponad 29 proc., pierwsza jest Warszawa.

Autorzy raportu podkreślają, że z kolei jeżeli chodzi o nakłady w poszczególnych województwach na ochronę zdrowia, to w Kujawsko-Pomorskiem (zajmującym pierwsze miejsce w zestawieniu) wzrosły one o ponad 707 proc. W jednym z rozdziałów wypowiada się marszałek woj. kujawsko-pomorskiego mówiąc, że wysokie miejsce w rankingu to zasługa uruchomienia "marszałkowskiego pakietu antykryzysowego" o wartości miliarda zł.