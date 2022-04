Matura 2022. Zuzanna i Mateusz z III LO w Bydgoszczy opowiedzieli o przygotowaniach do matury Małgorzata Pieczyńska

Zuzanna Rączka i Mateusz Jasiak są tegorocznymi maturzystami. Uczęszczają do III LO w Bydgoszczy. To właśnie ich zmagania na egzaminie dojrzałości będziemy obserwować w maju br. Tomasz Czachorowski Zobacz galerię (8 zdjęć)

Do matury został już niespełna miesiąc. - Powoli odliczamy dni do pierwszego egzaminu, ale na razie stres jest motywacyjny. Mamy go pod kontrolą - mówią Zuzanna Rączka i Mateusz Jasiak, uczniowie III LO w Bydgoszczy, którym w tym roku będziemy towarzyszyć na maturze.