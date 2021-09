Nauczycielka ze szkoły podstawowej w Toruniu zawieszona za lekcję o depresji. Dyrektor nie ma sobie nic do zarzucenia

Już w styczniu ur. dyrektor oskarżył panią Dorotę o to, że zawiązała spisek przeciwko niemu. Była wtedy przeciwko podziałowi na grupy z języka polskiego i matematyki. Pomysłowi srzeciwiało się również wielu rodziców i innych pedagogów. Podział polegał na tym, by stworzyć grupy: najlepszą, średnią i najgorszą.

- Dyrektor zaczął snuć teorie spiskowe, że są wśród nas nauczyciele, którzy chcą się go pozbyć – opowiada pani Dorota. – Zawsze, gdy ma jakiś problem, szuka winnego. Wymyślił, że stoję na czele grupy spiskowej, która nie szanuje jego pomysłów. Oskarżył mnie o to, że kazałam napisać dzieciom wypracowanie, gdzie zakwestionowałyby podział na grupy. Tymczasem ja poprosiłam dzieci jedynie o to, aby napisały, co możemy zrobić na lekcjach, aby nam się lepiej pracowało. Groził mi naganą z wpisem do akt, obrażał i krzyczał, że jestem niemoralna i nigdy nie powinnam być nauczycielką – dodaje polonistka.