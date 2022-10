Nowy bydgoski basen "Łabędź" już otwarty dla mieszkańców. Tak tam wygląda - zobacz zdjęcia

Już przed godz. 10 na miejscu zjawili się zaproszeni z tej okazji goście. Wśród nich byli zarówno przedstawiciele ratusza i Rady Osiedla, jak też dyrektorzy okolicznych szkół (SP nr 35 oraz ZS nr 8) oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Już od samego wejścia przez oszklone drzwi prowadzące do hali basenowej widoczna jest gładka tafla największej niecki - tu wydzielono sześć torów pływackich o długości 25 metrów i głębokości od 120 do 180 cm. Po przejściu przez próg zobaczyć możemy także część rekreacyjną, na którą składają się dwie wanny jacuzzi i strefa dla najmłodszych. W tej ostatniej części dzieci do dyspozycji mają liczne wodne atrakcje, takie jak brodziki ze zlokalizowaną między nimi minizjeżdżalnią, delfinek i wiaderko wypełniające się wodą oraz tryskający wodą grzybek .

Basen na Miedzyniu w Bydgoszczy już otwarty

Co ważne, cały obiekt - poczynając od szatni, przez główną nieckę, aż po wanny typu SPA - przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wannach zamontowano mobilny podnośnik ułatwiający wejście do niej, z kolei basen pływacki wyposażono w tuleje z jednym podnośnikiem samobieżnym dla osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia całego obiektu to 1558 metrów kwadratowych, z czego 326 m kw. to pow. luster wody. Pływalnia "Łabędź" liczy dwie kondygnacje. Oprócz hali basenowej wewnątrz znajduje się też sala fitness, ale - jak zaznacza Adam Soroko, dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu - jest ona jeszcze na etapie przygotowań. Wiemy, że jest już sporo chętnych do prowadzenia zajęć. Nie znamy jednak jeszcze terminu uruchomienia tej części obiektu. Dodatkową ciekawostką jest, że na dachu zamontowało 50 paneli fotowoltaicznych. Wykonawcą jest firma Alstal, która w Bydgoszczy realizowała także m.in. budowę Astorii.