Nowy pies Straży Miejskiej w Bydgoszczy ma już imię. Dzieciaki zdecydowały [zdjęcia]

Od 3 do 17 września dzieci wytężały swoje umysły, szukając imienia dla młodej labradorki. Do konkursu stanęło łącznie aż 1 700 uczniów z 85 klas, reprezentujących 25 szkół podstawowych - informuje Straż Miejska w Bydgoszczy. Do ostatnich chwili ważyły się losy, czy psiak będzie miał na imię Mela, Luna lub Bela. Ostatecznie czworonożna „strażniczka” otrzymała imię Mela.

Zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie z klasy zerowej ze Szkoły Podstawowej Nr 19 przy ulicy Kaplicznej 7. W czwartek 30 września br. otrzymali drobne upominki oraz uroczyście nadali imię suczce, która towarzyszyła odwiedzającym placówkę strażnikom.