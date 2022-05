Ona wciąż oskarża, on wciąż się broni. Mąż: Schizofrenia żony niszczy życie

Dobre i złe czasy

Doszło i tak do tego, że człowiekowi niby niekonfliktowemu założono tzw. niebieską kartę. To procedura działań w domach, w których występuje przemoc albo podejrzewa się, że ta przemoc istnieje. - Nie wiem, kto za tym stoi, ale przez to policja może składać mi niezapowiedziane wizyty - zaznacza mężczyzna. - Na początku nie miałem nic przeciw temu, ale na dłuższą metę to męczące. Powołałem się na art. 50 Konstytucji RP, ten o zasadzie nienaruszalności mieszkania. Każde wtargnięcie służb z nieuzasadnionych przyczyn traktuję jako naruszenie miru domowego. Dzielnicowy zrozumiał, ale panie z opieki społecznej się oburzyły. W domu chcę mieć normalnie.