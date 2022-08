Połączenie szpitali Biziela i Jurasza. Przewodniczący stowarzyszenia Metropolia Bydgoska ostro o słowach rzecznika UMK

W przesłanym do nas mailu Piotr Cyprys pisze między innymi:

Pan Czyżniewski stwierdził w nim (w wywiadzie - przyp. red.), „że problemy finansowe tych bydgoskich szpitali nie wynikają ze złego zarządzania nimi przez właściciela, czyli UMK tylko z tego, że chcą one oferować w regionie jak najszerszy dostęp do wysokospecjalistycznej opieki medycznej”. Taki tok rozumowania wskazuje, że władzą UMK zależy na ograniczeniu dostępu do wysokospecjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom Bydgoszczy oraz sąsiadujących gmin. Panie rzeczniku, oczywiście, że likwidacja placówki medycznej przyniesie oszczędności. Może więc całkowicie zamknąć szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy i zaproponować mieszkańcom dostęp do usług wysokospecjalistycznych w megalomańskim szpitalu w Toruniu. Będą z pewnością oszczędności, zaspokojone toruńskie ambicje, a szpital w Toruniu zapełni się oddziałami i specjalistami, których tam zwyczajnie brakuje.