Pomóż zwierzakom, a otrzymasz kolorowe skarpetki! Skarpetkowa akcja w bydgoskim schronisku Marta Mikołajska

Do końca sierpnia za spacer z psiakiem ze Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy - lub inną pomocową aktywność - można otrzymać kolorowe skarpetki. Tomasz Czachorowski

Trwa piąta edycja skarpetkowej akcji "Many Walks Many Socks", w ramach której mieszkańcy za pomoc w schroniskach dla zwierzaków otrzymują upominki. Wydarzenie zainicjowała firma Many Mornings we współpracy z Psyjaciele.com.