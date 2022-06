Radni sejmiku województwa są przeciwko łączeniu bydgoskich szpitali. Collegium Medicum obstaje przy tym!

Fuzji szpitali stanowczo sprzeciwił się dziś (27 czerwca) sejmik województwa.

"Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z niepokojem i dezaprobatą przyjmuje informacje o projektowanych działaniach na rzecz konsolidacji szpitali uniwersyteckich nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza oraz nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 (...). Nie ma (...) społecznych oraz medycznych przesłanek do nieakceptowanych działań [wobec tej placówki]. (...) Nie ma zgody na powyższe działania" - czytamy w przyjętym dziś stanowisku w sprawie planowej fuzji bydgoskich szpitali uniwersyteckich. Dokument zostanie skierowany do ministra zdrowia, wojewody kujawsko-pomorskiego i władz rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, do którego należą obie lecznice.