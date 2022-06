Regina i Franciszek Korczyńscy z Bydgoszczy są kolekcjonerami. Ona zbiera znaczki, on - otwieracze Katarzyna Piojda

Do pani Reginy przyszedł tradycyjny list. Znaczek na kopercie wyjątkowo jej się spodobał, więc go zostawiła. Wtedy postanowiła zbierać znaczki. Pan Franciszek, jej mąż, ma natomiast prawdopodobnie największą w Polsce kolekcję otwieraczy do butelek.