Rodziny i krewni pacjentów pytają: "Kiedy w bydgoskich szpitalach przywrócone zostaną odwiedziny chorych na oddziałach?"

- W ubiegłym tygodniu chciałem odwiedzić teściową na kardiologii w szpitalu Jurasza, ale okazało się, że to niemożliwe - mówi nasz Czytelnik i nie kryje zaskoczenia. - Skoro obostrzenia w kraju zostały zluzowane, to dlaczego oddziały szpitalne wciąż są jak twierdze.

Szpital Biziela przygotowuje nowy regulamin odwiedzin

- Chociaż niedawno przestał obowiązywać nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach użytku publicznego, to nie dotyczy to placówek medycznych - zaznacza Kamila Wiecińska, rzeczniczka lecznicy. - Każdy, kto wchodzi na teren szpitala, także do poradni ma obowiązek zakrywania nosa i ust. W kwestii odwiedzin pacjentów na oddziałach, to jesteśmy w trakcie przygotowywania regulaminu odwiedzin. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu te zasady umieścimy na naszej stronie internetowej.