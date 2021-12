Sąd w Bydgoszczy nakazał przywrócenie sędziego Juszczyszyna do orzekania. Sędzia wrócił, ale został ponownie zawieszony

Sędzia Paweł Juszczyszyn został przywrócony do orzekania decyzją wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, Krzysztofa Krygielskiego. Zarządzenie obejmuje udzielenie sędziemu dostępu do systemów informatycznych oraz wypłacenie wynagrodzenia od 4 lutego 2020 roku przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Decyzja zapadła pod nieobecność sędziego Macieja Nawackiego, któremu w sobotę 18 grudnia skończyła się kadencja prezesa olsztyńskiego SR.

Tu należy wyjaśnić, że Izba zawiesiła sędziego, bo w listopadzie 2019 roku w toku sprawy cywilnej, którą prowadził, wystąpił do Kancelarii Sejmu o przedstawienie list poparcia do powołanej na mocy nowych przepisów Krajowej Rady Sądownictwa. Nastąpiło to już po opublikowaniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddającego ocenę legalności nowej KRS Sądowi Najwyższemu. Juszczyszynowi obniżono wtedy wynagrodzenie o 40 proc.

Precedensowy wyrok

Sprawa przywrócenia sędziego do orzekania trafiła do Bydgoszczy. W kwietniu tego roku zapadło pierwsze postanowienie. W składzie sędziowskim zasiadała Iwona Wiśniewska, Katarzyna Błażejewska oraz Aneta Marciniak. Sąd Rejonowy postanowił o zabezpieczeniu toku postępowania nakazując natychmiastowe przywrócenie sędziego do pracy. Tej decyzji sądu nie wykonał Maciej Nawacki, wówczas prezes SR w Olsztynie (przełożony Juszczyszyna) i członek KRS. Prawomocny wyrok zapadł w bydgoskim sądzie 17 grudnia i już formalnie nakazywał przywrócenie zawieszonego sędziego do orzekania.