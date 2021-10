Śluby w pandemii. Czy koronawirus pokrzyżuje bydgoskim parom plany weselne?

- Cieszymy się, że wszystko się udało, choć do końca była niepewność - mówi Piotr. - Baliśmy się czy z powodu pandemii nie będzie jakiś ograniczeń. Ostatni tydzień przed ślubem codziennie sprawdzaliśmy, ile jest zakażeń. To budziło pewien niepokój, bo nastąpił wzrost.

Bez graweru na obrączkach

Decyzję o ślubie Magda i Piotr podjęli jesienią ubiegłego roku - na przełomie września i października.

- Restauracje nie działały, bo trwał drugi lockdown - mówi Piotr. - W lokalu, który wybraliśmy na nasze wesele, rezerwację nam zrobiono, ale zaliczek nie pobrano, bo nikt nie wiedział, jak to będzie. Chcieliśmy mieć też na obrączkach grawer z inicjałami i datą ślubu, ale gdy zamawialiśmy obrączki nie mieliśmy pewności, czy ostatecznie tego dnia ślub się odbędzie z uwagi na pandemię. No i go nie mamy. Postanowiliśmy też się zaszczepić przeciwko Covid-19, ale gości o to nie pytaliśmy. Jakoś nie wypadało.