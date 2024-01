Tak było na studniówce VII LO w Bydgoszczy 2024. Zatańczyli dwa polonezy - mamy zdjęcia

Hotel City, wybrane miejsce studniówki, cieszy się popularnością wśród uczniów VII LO od kilku lat. Dyrektor Kitajgrodzki podkreśla, że komitet studniówkowy rezerwuje salę z dużym wyprzedzeniem, co świadczy o pozytywnych doświadczeniach z poprzednich lat.

Młodzież już od dłuższego czasu przygotowywała się na ten bal - mówi Janusz Kitajgrodzki, dyrektor VII LO w Bydgoszczy. - Wcześniej do rąk nauczycieli trafiły eleganckie zaproszenia, które osobiście wręczyli uczniowie ubrani na galowo. To także pokazuje, że ten bal studniówkowy był dla nich niezwykle ważny.

Studniówka VII LO w Bydgoszczy 2024 - zdjęcia

W VII LO utrzymuje się tradycja tańczenia dwóch polonezów podczas studniówki. Jeden z nich jest pokazowy i wymaga wcześniejszych prób, a drugi to już wspólny taniec wszystkich maturzystów. - Tradycją szkoły jest to, że na studniówce tańczone są dwa polonezy. Jeden jest pokazowy. W tym roku było sporo chętnych do jego zatańczenia, więc szybko stworzona została grupa, która ćwiczyła poloneza pod okiem Anny Chmielewskiej, nauczycielki wychowania fizycznego. Próby zaczęły się już wczesną jesienią - mówi Janusz Kitajgrodzki. - Potem był drugi polonez, którego zatańczyli już wszyscy maturzyści.