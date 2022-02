Uber już działa w Bydgoszczy. Klientów kusi promocjami i zniżkami

Teraz, "z przytupem" debiutuje, oferując przewozy pasażerskie w Bydgoszczy Uber (w naszym mieście jest już obecna usługa Uber Eats służąca do zamawiania i dostarczania jedzenia). Ucieszą się pasażerowie, którzy mają komplet aplikacji i usług taxi do wyboru. Zadowoleni powinni być też kierowcy pracujący dla właścicieli aplikacji, dotąd to Bolt dyktował warunki na rynku, a zdaniem wielu kierowców jazda dla Bolta odbywała się na granicy opłacalności. Niejako tradycją jest, że kierowcy aplikacji mają ich zainstalowanych kilka i akceptują kursy, które dają im większe możliwości zarobku, teraz będzie to możliwe także w Bydgoszczy.