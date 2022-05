Upiorny pluszak Huggy Wuggy poluje na przedszkolaków, zabija tuląc i całując. Nie kupujcie tego dzieciom!

"Pojawienie się tej maskotki w naszym przedszkolu skłoniło nas do zadania jednego pytania Państwa dzieciom, które wcześniej nie przyszłoby nam do głowy - czy wiedzą kim jest Huggy Wuggy" - czytamy na profilu FB jednego z przedszkoli.

Chodzi o pluszowego potwora (w wersji różowej dla dziewczynek i niebieskiej dla chłopców), który ostatnio zyskuje na popularności wśród kilkulatków. Postać pochodzi z gry typu survival horror "Poppy Playtime". Chodzi w niej o to, by umknąć przed śmiercionośnym stworem, który zabija przytulając i całując.

"Zwracamy się do Państwa z prośbą - kontrolujmy dzieci w sieci. Robimy to, żeby uświadomić tych z Państwa, którzy nie mieli pojęcia z czym związana jest ta niepozorna maskotka, której popularność rośnie w zatrważającym tempie, tak jak nie miało o tym pojęcia wielu z nas. Robimy to, żeby poprosić o pomoc w zatrzymaniu tego bardzo niebezpiecznego trendu" - apelują władze przedszkola.