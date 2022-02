W bydgoskich kwiaciarniach pytamy o kwiaty na walentynki. Nie tylko czerwona róża mówi o uczuciach. Co mówią kwiaty?

- Jeśli mowa o miłości, to czerwona róża jest niekwestionowaną królową. Czerwona, bo kolor ten większości z nas kojarzy się z sercem. Dać wyraz sympatii możemy również, wręczając różę białą lub różową. Ale jeśli dajemy kwiat osobie najbliższej naszemu sercu, to zawsze jest to czerwona róża - twierdzi pani Magda z KwiatoweLove Kwiaciarnia & Kawiarnia w Bydgoszczy.