W Bydgoszczy odbędzie się XXX Wielka Wioślarska o Puchar Brdy. Jest zmiana lokalizacji

Remont Mostu Uniwersyteckiego i zakaz przepływania pod nim jednostek pływających sprawił, że gospodarze jubileuszowej „Wielkiej Wioślarskiej” zmuszeni zostali do zmiany usytuowania linii mety.

- Cóż jubileusz będziemy świętować w innym miejscu. Wybraliśmy przystań Lotto-Bydgostii, jest tam bowiem najwięcej miejsca, by przygotować stanowiska dla sędziów, mediów, w tym TV, aparatury pomiarowej, podium, telebimu, balonów reklamowych ,a przy tym musieliśmy wygospodarować miejsca dla łodzi – zdradza Krzysztof Cadelski, jeden z organizatorów, członek Porozumienia „Bydgoskie Wioślarstwo” .

Zmiana lokalizacji wymusiła też zmianę harmonogramu.

- Ze względów logistycznych musieliśmy wydłużyć imprezę, stąd też zapraszamy na nabrzeże Brdy w sobotę już na godzinę 10.30, kiedy to na 2,5 kilometrowym dystansie rozpoczną się zmagania ósemek w biegach otwartych juniorów (8 osad) i juniorek (7), a następnie seniorów (10) i seniorek (5) – kontynuuje Cadelski. - Po nich pojawi się 12 ósemek mastersów mających do pokonania 1,5 km trasę. O 13.45 nastąpi uroczyste otwarcie regat, a po nich rozpoczną się cieszące się w ostatnich latach ogromną popularnością i zainteresowaniem biegi sprinterskie dwóch najlepszych ósemek z biegów otwartych juniorów i seniorów (dystans 250 m – do dwóch wygranych). W międzyczasie z Łęgnowa wyruszą ósemki z biegów głównych juniorów i seniorów. Tym razem rywalami mistrzów Polski – AZS UMK Toruń, w biegu juniorów o XV memoriał Zbigniewa Urbanyi i nagrody Totalizatora Sportowego oraz Posnanii RBW, w biegu seniorów o Puchar Wieczysty Rady Miasta Bydgoszczy będą reprezentacje Bydgoszczy złożone z wioślarzy Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego i Lotto-Bydgostii. Impreza zakończy się wręczeniem pucharów dla zwycięzców biegu głównego seniorów około godziny 17.