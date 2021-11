Do groźnie wyglądającego zdarzenie drogowego doszło we wtorek (30.11) ok. godz. 14 na ul. Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Prawdopodobnie wskutek poślizgu na zalegającym asfalt śniegu kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i wylądował w rowie, gdzie auto dachowało.

Utrudnień w ruchu nie było.