W sercu Bydgoszczy powstanie park kulturowy. Obejmie Stare Miasto i Śródmieście

- Przywracanie właściwego wizerunku Śródmieścia to zasługa wielu osób. Wcześniej rewitalizowaliśmy tylko Wyspę Młyńską, ale miasto lokacyjne wyglądało tragicznie, w 2011 roku kamienice chyliły się ku upadowi, wynosili się stąd mieszkańcy i biznes. Dyskusje dotyczące ożywienia Starego Miasta ogniskowały się na odbudowie pierzei zachodniej w jej historycznym kształcie. Pojawiały się funkcje które nie są pożądane dla centrum miasta, jak sklepy z używaną odzieżą - mówiła dyrektor.

W celu ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków nieruchomych i przestrzeni publicznych historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta oraz części Chwytowa, wpisanych do rejestru zabytków oraz części Śródmieścia obejmującej ulicę Gdańską wraz z Parkiem Kazimierza Wielkiego i Placem Wolności, tworzy się park kulturowy pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto w Bydgoszczy” - postanowili w środę bydgoscy radni.

Czym będzie park kulturowy w Bydgoszczy i co oznacza dla mieszkańców i przedsiębiorców?

Park kulturowy jest formą ochrony zabytków, daje priorytet ochrony historycznych obiektów i historycznej przestrzeni. To piesi, a nie samochody mają czuć się na terenie parku komfortowo. Każdy nowy obiekt, który powstanie w strefie musi wpisywać się skalą i charakterem w otoczenie. Te, które się nie wpisują, będą musiały zniknąć - tak jak budki z kebabami na styku placu Kościeleckich i ulicy Długiej. Liczyć się będą szczegóły i detale - od nawierzchni chodników, przez drobne elementy architektury, po stolarkę okienną i drzwiową. Co więcej, po godzinie 22.00 - poza lokalami gastronomicznymi - nie będzie można sprzedawać alkoholu. Zredukowana do minimum możliwość stawiania reklam wielkopowierzchniowych w parku kulturowym.