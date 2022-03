Zapłacili za mieszkania, pieniądze zniknęły, lokali nie ma. Jest umowa w sprawie osiedla Olimpijczyków w Bydgoszczy

W Bydgoszczy odbyło się zebranie powołanej na początku roku rady wierzycieli spółki Dom M4, która budowała bloki mieszkalne w Fordonie na os. Olimpijczyków. Podjęto uchwałę dotyczącą warunków upadłości dewelopera. Chodzi o tzw. upadłość w układzie. Wierzyciele stwierdzili, że to jedyny sposób, by udało się doprowadzić inwestycję do końca i wszyscy, którzy zapłacili za mieszkania, dostali je w końcu.