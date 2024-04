Nowe taryfy za prąd - wyliczenia. Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną

Nowe taryfy za prąd - co się zmienia?

URE zatwierdził nowe taryfy za prąd, które zostały przedstawione przez głównych dostawców energii w Polsce. Zmiany te obejmują zarówno koszty zakupu, jak i dystrybucji energii. W praktyce oznacza to, że od czerwca 2024 roku wyższe rachunki otrzymają ci użytkownicy, którzy przekroczą określone limity zużycia. Od lipca natomiast wszyscy abonenci będą płacić według nowych stawek, które mogą być nawet o 90 procent wyższe niż dotychczas.

Jednak przez pierwsze półrocze 2024 roku, dzięki rządowym dopłatom, ceny energii pozostaną na zamrożonym poziomie. Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych, do określonych limitów rocznego zużycia, wyniesie 412 złotych za megawatogodzinę. Limity te zostały jednak obniżone o połowę, co oznacza, że po ich przekroczeniu cena wzrośnie do 693 zł za MWh.