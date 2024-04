Od dwóch lat koczuje na schodach w Fordonie w Bydgoszczy. Kilka pięter wyżej jest jego mieszkanie

Życie obok, ale jak bezdomny

Historia mężczyzny jest nie tylko smutna, ale i zaskakująca. Mieszkańcy Fordonu, którzy znają go od lat, nie są w stanie zrozumieć, dlaczego zdecydował się na tak drastyczną zmianę. Mimo że jego mieszkanie jest dostępne, od około dwóch lat wybrał życie na schodach. "On od około dwóch lat koczuje na schodach do piwnicy w klatce schodowej, w której kilka pięter wyżej znajduje się jego mieszkanie," mówią mieszkańcy. Jego historia wywołuje wiele emocji, zwłaszcza że sąsiedzi próbowali mu pomóc, oferując wsparcie w codziennych czynnościach czy nawet próbując załatwić opiekę medyczną. Niestety, mężczyzna nie reaguje na propozycje pomocy.