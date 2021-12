Zmiany na stanowiskach w ADM w Bydgoszczy. Pracownicy: Wierzymy, ż w końcu w firmie się poprawi

W ADM skamielina przeszkadza

Na wiceprezesa ADM Chmarę wybrano bez konkursu. Wygląda na to, że po jej powołaniu w ADM zaczęły się zmiany. Dostrzegają je też szeregowi urzędnicy.

- Są w ADM pracownicy oddani swojej pracy, ale jesteśmy w mniejszości - to głos jednej z urzędniczek spółki. - To jest taki rodzaj pracy, że jesteśmy zależni od innych pracowników, którym przeszkadza to, że muszą pracować. Jest dużo skamieliny, którą boją się ruszyć. Związki zawodowe kompletnie nie spełniają swojej funkcji statutowej. Nie bronią pracowników, jest w nich osoba, która potrafi prześwietlić Twoje życie w internecie, żeby odrzucić Twój wniosek o jakąkolwiek zapomogę. Są równi i równiejsi. Jest nowa Pani Wiceprezes i wierzymy, że coś się zmieni.